Política

MS fortalece laços com a Ásia apostando em transição energética e tecnologia

Com foco em inovação e sustentabilidade, Riedel apresentou o potencial do Estado a empresários indianos

07 agosto 2025 - 18h10Carla Andréa

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, iniciou nesta quinta-feira (7), em Mumbai, na Índia, uma missão oficial com foco na internacionalização da economia sul-mato-grossense.

A agenda, que se estenderá até a próxima semana com compromissos também no Japão e em Singapura, tem como principal objetivo diversificar mercados, atrair investimentos e ampliar as exportações do Estado.

Durante o Fórum LIDE Brasil-Índia, realizado na capital financeira indiana, Riedel apresentou as potencialidades do Mato Grosso do Sul a empresários e autoridades locais.

Ele destacou setores estratégicos como agronegócio, energia limpa, tecnologia e celulose, além de indicadores socioeconômicos positivos: o Estado tem a terceira menor taxa de desemprego do país e o segundo menor índice de pobreza extrema.

“Temos um projeto estruturado de desenvolvimento sustentável, com transição energética, industrialização de base florestal e uma agenda estratégica de inovação. Ao apresentar o nosso Estado ao mercado indiano, mostramos que temos muito mais do que vocação agrícola”, afirmou Riedel no evento.

Além da prospecção de investimentos, a missão busca firmar parcerias acadêmicas e de inovação tecnológica.

As tratativas incluem intercâmbios entre universidades indianas e instituições de ensino do Mato Grosso do Sul em áreas como agricultura de precisão e sustentabilidade no campo.

Outro destaque da missão é a ampliação da cooperação no setor de celulose. A Índia, líder mundial na produção de tecidos à base de viscose, é um mercado estratégico para o produto sul-mato-grossense, que tem se consolidado como referência nacional.

“Estamos prospectando oportunidades concretas para fortalecer essa relação comercial bilateral”,disse o governador.

Diversificação de mercados e nova rota comercial

A comitiva também busca reduzir a dependência de mercados instáveis, especialmente diante de recentes barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros como carne bovina e celulose.

“Historicamente, o Brasil manteve uma relação comercial limitada com a Índia. Mas, com o novo cenário internacional, buscamos ampliar nossa presença em mercados estratégicos da Ásia e Europa”, reforçou Riedel.

Após a Índia, a missão prossegue com agendas no Japão — voltadas aos setores de tecnologia, alimentos e energia — e em Singapura, onde o foco será a atração de investimentos da iniciativa privada.

