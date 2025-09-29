Menu
MS lança campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes

"Caixa Encantada" tem como objetivo tornar o Natal dessas crianças mais especial

29 setembro 2025 - 15h51

Com o objetivo de tornar o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade mais especial, o Governo de Mato Grosso do Sul lançará, nesta quarta-feira (1º), a campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”, organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e que tem como madrinha a primeira-dama Mônica Riedel.

O lançamento será no auditório do Bioparque Pantanal, às 14h. 

Em 2025, a iniciativa completa dez anos de existência e conta com 17 instituições parceiras. As arrecadações começam junto ao lançamento, em 1º de outubro, e seguem até 19 de novembro, em todos os órgãos do Governo do Estado e entidades apoiadoras.

Pontos de arrecadação e eventos

A primeira arrecadação será no evento “MS ao Vivo”, no dia 12 de outubro, quando o público poderá doar brinquedos novos ou em bom estado.

Depois, nos dias 21 e 22 de outubro, durante a retirada dos kits da 3ª edição da Corrida dos Poderes, serão recebidos 4.200 brinquedos, doados pelos atletas inscritos.

Em 2024, a campanha arrecadou mais de 74 mil brinquedos, que beneficiaram crianças e adolescentes atendidos por 356 entidades filantrópicas em 44 municípios do Estado.

As entidades interessadas em receber as doações em 2025 devem se cadastrar pelo site oficial da campanha entre os dias 2 e 24 de outubro.

Instituições parceiras

A campanha de 2025 conta com a correalização de: Assembleia Legislativa de MS; Tribunal de Justiça de MS; Defensoria Pública de MS; Ministério Público de MS; Tribunal Regional do Trabalho (24ª Região); Anoreg MS; Faculdade Insted; Fiems; Famasul; Sebrae MS; Senar MS; ACICG; Acrissul; OAB/MS (ESA e CAA MS); Fecomércio e Senac; e Cassems.

