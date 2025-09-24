MS levará propostas inovadoras para 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

Mato Grosso do Sul se prepara para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que ocorrerá entre 29 de setembro e 1º de outubro de 2025, em Brasília. A delegação do Estado, composta por 47 representantes, levará propostas inovadoras para fortalecer políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, promoção da igualdade de gênero e autonomia econômica.

A participação de MS no evento nacional visa consolidar os avanços já alcançados e ampliar conquistas para as mulheres sul-mato-grossenses, já que o Estado é reconhecido por suas ações pioneiras no combate à violência e apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, com destaque para a Casa da Mulher Brasileira.

Além disso, Mato Grosso do Sul conta com 12 Delegacias de Atendimento à Mulher (DAMs), a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) 24 horas na Capital, e 51 Salas Lilás, espaços dedicados ao acolhimento humanizado em municípios do interior.

Outro destaque é o Programa Mulher Segura, que garante proteção às mulheres com medidas protetivas em 25 cidades do Estado. Também se destaca o “Protege”, que atua com uma abordagem integrada e transversal no enfrentamento à violência, oferecendo acolhimento psicossocial, capacitação profissional, apoio ao empreendedorismo feminino e incentivo à educação nas comunidades.

Para a vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas para a Mulher e secretária-adjunta da Segov, Ana Nardes, o evento é uma oportunidade de mostrar o excelente trabalho desenvolvido em Mato Grosso do Sul.

Secretária-adjunta da Segov, Ana Nardes

“A Conferência é um espaço essencial de escuta e construção coletiva, é por isso que assumimos o compromisso de tornar essas conquistas permanentes, assegurando participação social e direitos a todas as mulheres. Seguimos para Brasília com o orgulho do que já avançamos e a responsabilidade de lutar por mais melhorias”, destaca.

Entre as propostas que seguirão para o debate nacional, estão a criação de Escolas de Liderança para Mulheres e um Programa de Educação Política para Mulheres, autonomia econômica, com acesso a crédito, fomento ao empreendedorismo e ampliação da infraestrutura. A ampliação da participação feminina na política e fortalecimento das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, que enfrentam desafios específicos.

O eixo saúde também será um dos focos da delegação, com propostas para ampliar o acesso à saúde integral das mulheres, incluindo serviços de saúde mental e cuidados para mulheres LBTs, além de valorizar os saberes tradicionais no atendimento às populações originárias.

Manuela Nicodemos Bailosa, subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, destaca o empenho do Governo do Estado na preparação para a Conferência Nacional.

“Esse movimento reafirma o compromisso da gestão em garantir espaços de diálogo e participação social, fortalecendo as vozes das mulheres e transformando suas demandas em políticas públicas que promovam igualdade, cidadania e direitos”, explicou.

O evento em Brasília reunirá cerca de 3.500 a 4.000 mulheres de todo o Brasil, que trabalharão juntas para elaborar o novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Viviane Luiza, secretária de Estado da Cidadania, reforça o papel de MS no debate nacional.

“Na etapa estadual, reunimos mais de 300 mulheres, e agora, para a etapa nacional, juntamente com as delegadas eleitas, levaremos as propostas de Mato Grosso do Sul com base no fortalecimento da igualdade de gênero, o enfrentamento à violência, a autonomia econômica das mulheres, a garantia dos direitos reprodutivos e a ampliação da participação feminina na política", concluiu Viviane.

A participação de MS na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres é uma oportunidade de ampliar as conquistas locais e contribuir com a construção de um futuro mais justo e igualitário para todas as mulheres no Brasil.

