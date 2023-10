MS Qualifica: Governo assina convênios com Sistema S hoje

Na tarde desta segunda-feira (2), o governo do estado irá lançar mais uma etapa do Projeto MS Qualifica, onde serão assinados convênios com o Sistema S com foco na qualificação profissional dos sul-mato-grossenses.

Estão sendo investidos mais de R$ 12 milhões em recursos que serão aplicados pelo Sistema S, para qualificar mais de 13 mil pessoas ao longo de 2 anos. A meta, estipulada pelo governador Eduardo Riedel, seria de capacitar mais de 130 mil pessoas.

Ao JD1, o diretor-presidente da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), Ademar Silva Junior, falou que a distribuição do valor deve atingir diversos setores.

“Assim é possível atingir o agro, o setor de serviços, comércio, indústria empreendedorismo de pequeno porte e outros. Entendendo também que apesar do bom momento econômico que nós vivemos hoje, um pleno emprego, a necessidade de fazer essa qualificação é fundamental”, pontuou Ademar.

Com o investimento, a população poderá ter novas oportunidades de aumento de renda, destacou o diretor-presidente da Funtrab. “Aquele também que está já empregado, que quer melhorar o seu salário, ele pode, através de um curso de qualificação”, finalizou.

