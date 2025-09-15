Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

MS reforça liderança no debate tributário internacional durante visita a Madri

O secretário de Fazenda, Flávio Cesar cumpriu agenda nesta segunda-feira representando o Estado

15 setembro 2025 - 19h10Taynara Menezes
Flávio César foi recebido no Ministério da Fazenda espanhol Flávio César foi recebido no Ministério da Fazenda espanhol   (Foto: Reprodução)

O secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul e presidente do Comsefaz, Flávio César Mendes de Oliveira, cumpriu nesta segunda-feira (15) uma agenda estratégica em Madri, consolidando sua posição como liderança no debate tributário no Brasil e projetando o Estado internacionalmente.

Flávio César foi recebido no Ministério da Fazenda espanhol pelo secretário de Estado, Jesús Gascón Catalán, e outros representantes da alta gestão fiscal da Espanha. O objetivo foi conhecer a experiência espanhola com o IVA, imposto reconhecido pela eficiência no país. Esse diálogo oferece subsídios técnicos valiosos para a transição do Brasil rumo ao novo modelo tributário.

“Para o Brasil, que inicia agora a implementação do novo modelo tributário, esse diálogo representa um aprendizado estratégico para estados, municípios e União, fortalecendo a cooperação internacional e contribuindo para que o processo brasileiro seja mais seguro, eficiente e aderente às melhores práticas internacionais”, destacou Flávio César.

O protagonismo de Flávio César projeta o Brasil no cenário internacional e eleva Mato Grosso do Sul a um novo patamar de visibilidade. Ao conduzir agendas de cooperação técnica com países referência, o secretário fortalece a imagem do Estado como centro de inovação na área fazendária.

Sua atuação também abre portas para futuras parcerias acadêmicas, técnicas e institucionais, resultando em ganhos para Mato Grosso do Sul, como a modernização de processos e a formação de quadros mais qualificados.

A agenda em Madri coincidiu com a formação da segunda turma do Máster em Fazenda Pública, Administração Financeira e Tributária, uma iniciativa do Comsefaz em parceria com a Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) e o Instituto de Estudios Fiscales (IEF). O programa já é referência de capacitação internacional para gestores brasileiros.

A experiência espanhola e o engajamento de lideranças como Flávio César fortalecem a construção de um ambiente mais moderno, cooperativo e eficiente para a gestão fiscal brasileira.

A presença de Flávio César em debates globais sobre tributação simboliza a ascensão de Mato Grosso do Sul no cenário institucional, reafirmando sua vocação de estado inovador e preparado para um futuro de maior equilíbrio fiscal e desenvolvimento sustentável.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro está em prisão domiciliar cautelar
Política
Advogado aponta obstáculos para prisão de Bolsonaro e vê anistia como improvável
Ex-prefeito de Maracaju, Celso Luiz da Silva Vargas -
Interior
Ex-prefeito de Maracaju é condenado por uso irregular de fundos previdenciários
Rodrigo Massuo Sacuno -
Justiça
TJ nega liminar e mantém suspenso salário de R$ 35 mil do prefeito de Naviraí
Lula
Política
Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
Bolsonaro
Política
Bolsonaro deixa prisão domiciliar escoltado para fazer exames em hospital
CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Política
CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Bolsonaro
Política
Bolsonaro pode ser preso até dezembro se recursos forem rejeitados
Nesta quinta-feira (11), por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente
Política
Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060 após condenação no STF
Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais -
Política
Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel aparece com ampla vantagem em novo cenário eleitoral para 2026

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025