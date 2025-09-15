MS reforça liderança no debate tributário internacional durante visita a Madri

O secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul e presidente do Comsefaz, Flávio César Mendes de Oliveira, cumpriu nesta segunda-feira (15) uma agenda estratégica em Madri, consolidando sua posição como liderança no debate tributário no Brasil e projetando o Estado internacionalmente.

Flávio César foi recebido no Ministério da Fazenda espanhol pelo secretário de Estado, Jesús Gascón Catalán, e outros representantes da alta gestão fiscal da Espanha. O objetivo foi conhecer a experiência espanhola com o IVA, imposto reconhecido pela eficiência no país. Esse diálogo oferece subsídios técnicos valiosos para a transição do Brasil rumo ao novo modelo tributário.

“Para o Brasil, que inicia agora a implementação do novo modelo tributário, esse diálogo representa um aprendizado estratégico para estados, municípios e União, fortalecendo a cooperação internacional e contribuindo para que o processo brasileiro seja mais seguro, eficiente e aderente às melhores práticas internacionais”, destacou Flávio César.

O protagonismo de Flávio César projeta o Brasil no cenário internacional e eleva Mato Grosso do Sul a um novo patamar de visibilidade. Ao conduzir agendas de cooperação técnica com países referência, o secretário fortalece a imagem do Estado como centro de inovação na área fazendária.

Sua atuação também abre portas para futuras parcerias acadêmicas, técnicas e institucionais, resultando em ganhos para Mato Grosso do Sul, como a modernização de processos e a formação de quadros mais qualificados.

A agenda em Madri coincidiu com a formação da segunda turma do Máster em Fazenda Pública, Administração Financeira e Tributária, uma iniciativa do Comsefaz em parceria com a Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) e o Instituto de Estudios Fiscales (IEF). O programa já é referência de capacitação internacional para gestores brasileiros.

A experiência espanhola e o engajamento de lideranças como Flávio César fortalecem a construção de um ambiente mais moderno, cooperativo e eficiente para a gestão fiscal brasileira.

A presença de Flávio César em debates globais sobre tributação simboliza a ascensão de Mato Grosso do Sul no cenário institucional, reafirmando sua vocação de estado inovador e preparado para um futuro de maior equilíbrio fiscal e desenvolvimento sustentável.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também