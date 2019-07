MS tem “plano b”, se nova previdência excluir estados

Um fantasma de difícil solução política, assombra estados e municípios: o das novas regras da previdência, que estão sendo votadas em Brasilia, não contemplarem outros entes da federação, que não o Governo Federal.

A hipótese é a mais provável, apesar de haver um esforço de lideranças mais responsáveis, para corrigir essa distorção, quando o plenário do senado federal, se manifestar sobre a questão.

Caso não aconteça a inclusão, Mato Grosso do Sul, já tem uma solução preparada e na ponta da agulha, reprisar a nível local, o que for aprovado pelo congresso nacional, e que valerá para os servidores federais.

Segundo um dos elaboradores da estratégia e que conversou em com o JD1 Notícias, se estados seguirem excluídos, no dia seguinte a promulgação da nova lei, “encaminharemos para a assembleia, uma cópia do que for sancionado para a provação".

“Estaremos apenas nos adequando a legislação federal”, nada além disso. A nova lei em MS sera idêntica a que sera adotada pelo governo federal, e propiciara economia, proporcionalmente parecida em favor de MS, com a que a união terá .

A cúpula política do Parque dos Poderes, sabe que poderão haver reações e articulações contrárias a essa movimentação, mas não vê outra saída, “não sabemos e quer como pagaremos o décimo terceiro”, afirmou nossa fonte, “impossível agir de forma diferente”.

