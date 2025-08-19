MS terá deputado e senadora como representantes na CPMI do INSS

Mato Grosso do Sul terá três representantes na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sendo a senadora Tereza Cristina (PP) e o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Além dos dois sul-mato-grossenses, que atuarão como titulares, o senador Nelsinho Trad (PSD) ficou com uma vaga de suplente.

A CPMI será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator. Amanhã (20), os integrantes irão se reunir com o presidente para conhecer o cronograma de atividades.

A comissão foi criada para investigar o desconto indevido por entidades sindicais e associais de aposentados e pensionistas pelo país. A O pedido de criação da CPMI foi apresentado em 12 de maio pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT).

As parlamentares destacam que investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, divulgadas em abril, apontaram a existência de um esquema de cobrança de mensalidades não autorizadas sobre os benefícios de aposentados e pensionistas.

O requerimento teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores, número superior ao mínimo exigido, que é de 171 deputados e 27 senadores (um terço da composição de cada Casa). A CPMI foi criada em junho, com a leitura do pedido durante sessão do Congresso.

A comissão mista será formada por 15 senadores e 15 deputados, além de mais um integrante de cada Casa representando a Minoria. Essa vaga extra é preenchida de forma rotativa entre as bancadas dos partidos menores, garantindo que elas tenham a oportunidade de participar das comissões mistas. No total, serão 32 titulares e o mesmo número de suplentes.

