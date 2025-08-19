Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

MS terá deputado e senadora como representantes na CPMI do INSS

Beto Pereira (PSDB) e Tereza Cristina (PP) serão titulares na comissão que será instalada na quarta-feira

19 agosto 2025 - 16h24Brenda Assis     atualizado em 19/08/2025 às 16h27
Beto Pereira (PSDB) e Tereza Cristina (PP)Beto Pereira (PSDB) e Tereza Cristina (PP)   (Reprodução)

Mato Grosso do Sul terá três representantes na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sendo a senadora Tereza Cristina (PP) e o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Além dos dois sul-mato-grossenses, que atuarão como titulares, o senador Nelsinho Trad (PSD) ficou com uma vaga de suplente.

A CPMI será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator. Amanhã (20), os integrantes irão se reunir com o presidente para conhecer o cronograma de atividades.

A comissão foi criada para investigar o desconto indevido por entidades sindicais e associais de aposentados e pensionistas pelo país. A O pedido de criação da CPMI foi apresentado em 12 de maio pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT).

As parlamentares destacam que investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, divulgadas em abril, apontaram a existência de um esquema de cobrança de mensalidades não autorizadas sobre os benefícios de aposentados e pensionistas.

O requerimento teve o apoio de 223 deputados e 36 senadores, número superior ao mínimo exigido, que é de 171 deputados e 27 senadores (um terço da composição de cada Casa). A CPMI foi criada em junho, com a leitura do pedido durante sessão do Congresso.

A comissão mista será formada por 15 senadores e 15 deputados, além de mais um integrante de cada Casa representando a Minoria. Essa vaga extra é preenchida de forma rotativa entre as bancadas dos partidos menores, garantindo que elas tenham a oportunidade de participar das comissões mistas. No total, serão 32 titulares e o mesmo número de suplentes.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A oposição é contrária e promete obstruir a tramitação do texto por considerar que ele "viola a liberdade de expressão" e institui a "censura" ao criar regras
Política
Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças no Brasil
Senadora Tereza Cristina e governador Eduardo Riedel
Política
JD1TV: Riedel destaca afinidade e se diz "confortável" no PP
Rodrigo Massuo Sacuno -
Interior
Prefeito de Naviraí recorre ao TJMS para manter salário de R$ 35 mil
Prefeita Adriane Lopes, senadora Tereza Cristina e governador Eduardo Riedel
Política
Primeira convenção da federação União Progressista unirá lideranças do Mato Grosso do Sul
Foto: Izaias Medeiros
Política
Vereadores votam projetos do Prodes na sessão de terça-feira
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS
Política
Assembleia vota atualização da lei sobre deficiência auditiva
Mato Grosso do Sul receberá 330 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Política
Mato Grosso do Sul receberá 330 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Flávio Dino
Política
EUA são informados sobre decisão de Dino que barra leis estrangeiras
Deputado Federal, Beto Pereira; Deputado Federal, Geraldo Rezende; Governador Eduardo Riedel; presidente nacional do PSDB, Marconi Perilo; ex-governador Reinaldo Azambuja
Política
Riedel anunciará saída do PSDB na quarta-feira
Reinaldo deve oficializar saída do PSDB em setembro
Política
Reinaldo deve oficializar saída do PSDB em setembro

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul