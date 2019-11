MS terá R$ 1,4 milhão da União viabilizado por Nelsinho

Mauro Silva, com informações da assessoria

O Mato Grosso do Sul vai receber R$ 1,4 milhão do governo federal para investir em quatro municípios do interior. O recurso foi viabilizado pelo senador Nelsinho Trad (PSD) na sexta-feira (8).

Só Novo Horizonte do Sul terá a liberação de R$ 1.069.550,68 da Defesa Civil, que vai atender duas solicitações do senador Nelsinho Trad. “Recebemos o comunicado de verba extra de 774.980,78 na sexta cedo para reconstrução de galeria de águas pluviais e, no fim da tarde, veio a liberação de mais R$ 294.569,90 para reconstrução de bueiros e canais para escoamento da água das chuvas. São recursos para contenção de enchentes”, comentou o senador.

O município de Glória de Dourados, recentemente, foi contemplado com a liberação de R$ 78 mil do Ministério da Cidadania. E, novamente, segundo o senador, foi atendido. “Glória de Dourados terá mais R$ 77 mil da Cidadania para aquisição de equipamentos, um projeto apresentado pelo Pedro Chaves, quando estava no Senado”, disse o senador Nelsinho Trad.

No Ministério da Educação, o senador Nelsinho Trad teve a aprovação de um projeto de R$ 1,2 milhão para o município de Iguatemi. “O Fundo Nacional da Educação (FNDE) vai liberar já uma parcela de R$ 187 mil para educação de Iguatemi”, comentou o senador.

Os moradores de Dois Irmãos do Buriti terão apoio do Ministério da Saúde para reforma da Unidade Básica de Saúde do Assentamento Santa Amélia. “Foram liberados R$ 72.865,00 para saúde de Dois Irmãos do Buriti”, enfatizou Nelsinho Trad.

Deixe seu Comentário

Leia Também