Mulher descobre que é corna, sequestra e bate na amante do marido em MS

Uma mulher, de 43 anos, está sendo indiciada por lesão corporal dolosa, sequestro e cárcere privado após descobrir que estava sendo corna, sequestrar a amante do marido e espancá-la, na cidade de Ladário. A autora foi identificada na tarde de quinta-feira (27).

De acordo com as informações policiais, a vítima tem 45 anos e procurou a Delegacia de Polícia Civil do município depois de ser deixada próximo ao porto de Ladário. Para as equipes ela contou que foi sequestrada pela autora após ser atraída para o carro.

Já dentro do automóvel, a amante foi agredida. Diante das informações, a polícia iniciou trabalho investigativo e conseguiu identificar e conduzir a autora até a delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.

A mulher está sendo indiciada por lesão corporal dolosa, sequestro e cárcere privado.

