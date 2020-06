Mulher mata namorado a facadas durante churrasco

Um homem, de 36 anos, foi morto a facadas pela namorada em uma briga durante um churrasco, no Bairro Bonjardim, em Campo Grande, no final da tarde da última sexta-feira (12). De acordo com informações, a mulher teria sido agredida antes de dar as facadas.

Ainda segundo informações da polícia, a vitima foi identificada como Hudson Silva dos Reiso. Casal fazia um churrasco nesta sexta, Dia dos Namorados, momento que teria ocorrido uma discussão.

Os dois que ingeriam bebidas alcoólicas, então brigaram e a mulher esfaqueou Hudson. Segundo apurado, a mulher teria sido agredida antes de esfaquear duas vezes o namorado.

Hudson ainda tentou correr em direção ao seu carro estacionado do lado de fora, porém não resistiu aos ferimentos. Testemunhas e a própria mulher tentaram socorrer o rapaz que estava com forte hemorragia.

