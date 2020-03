Mulheres podem ter app de apoio contra a violência doméstica

O deputado estadual Capitão Contar (PSL), apresentou nesta quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que acrescenta novas regras ao Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, instituído pela Lei 3.492.

O objetivo é a disponibilização de aplicativo onde a vítima poderá acionar a Central de Atendimento e, ao mesmo tempo, três números cadastrados de amigos ou familiares mesmo sem crédito.

Para utilizar o app, a mulher ameaçada deverá dar três toques no aplicativo ou então apertar o botão de volume do aparelho celular. Os casos recebidos pelo aplicativo serão direcionados para equipe de monitoramento, que acionará a equipe policial mais próxima.

Para acesso das autoridades, quando o aplicativo for ativado, as conversas e os sons do ambiente deverão ser gravados no aparelho. “A população enfrenta diariamente diversos problemas de segurança e a justificativa de sempre é a falta de pessoal, viaturas e até mesmo combustível. Diante de tantas deficiências decorrentes da falta de investimentos na segurança pública, como garantir que, ao ligar 190, essas mulheres terão atendimento antes que o pior aconteça? Com o aplicativo, a mulher contará com a possibilidade de acionar três números de amigos ou familiares”, alegou Contar.

