Municipalismo: Riedel investe mais R$ 13 milhÃµes em infraestrutura de trÃªs cidades

Pelo menos três cidades de Mato Grosso do Sul estarão recebendo mais investimentos para melhorar a infraestrutura urbana e aeroportuária, além de intervenções no desenvolvimento econômico e social.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) celebrou contrato para a execução da obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia CG-150, no trecho entre a BR-262, no km 310, até o limite municipal de Campo Grande e Jaraguari.

O subtrecho final a ser pavimentado se estende da área já pavimentada até a ponte sobre o Ribeirão Botas, totalizando 5,08 km no município de Campo Grande. O valor total do contrato é de R$ 9.011.563,88.

A Agesul, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seilog), também lançou dois avisos de licitações para outras obras de infraestrutura na mobilidade de Concorrência Eletrônica. O aviso de nº 012/2025, busca contratar empresa para a adequação e melhorias na Rua 11 de Abril, em Coxim, com valor estimado de R$ 1.284.094,93. A abertura da proposta está marcada para 14 de abril de 2025.

Já a Concorrência Eletrônica nº 036/2024 tem como objetivo a execução do sistema de sinalização noturna do aeródromo de Inocência, com um valor estimado de R$ 3.138.037,95, e abertura também agendada para 14 de abril de 2025.

