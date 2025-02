Na Câmara, Adriane fala em "otimizar a gestão pública"

Ao participar da Sessão Solene Inaugural da 12ª Legislatura (2025–2028), a prefeita Adriane Lopes, destacou transformações e mudanças que a Capital enfrentará ao longo deste ano e enfatizou a importância da colaboração e harmonia entre os poderes.

A prefeita também abordou as medidas para otimizar a gestão pública. “Estamos avançando e reduzindo em 30% a estrutura administrativa, para que possamos reinvestir na cidade, em infraestrutura e nas políticas públicas para quem mais precisa”, explicou a prefeita.

Adriane destacou que o município alcançou o nível máximo de maturidade na categoria, reconhecido no ano passado pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos do Governo Federal. Campo Grande avançou de 37,34% para 84,96%, resultado de ações voltadas à modernização e eficiência dos serviços públicos. “Tiramos Campo Grande de uma posição abaixo da média nacional, e hoje estamos entre as cidades mais bem avaliadas em governança”, ressaltou a Prefeita. Esse reconhecimento reflete a gestão eficiente dos recursos, que tem resultado em uma melhor distribuição de bens e serviços para a população, além de reduzir custos e otimizar o tempo dos processos internos. “Tiramos Campo Grande de um índice abaixo da média nacional e hoje estamos entre as cidades mais bem avaliadas em governança”, disse.

A prefeita também abordou questões relacionadas à segurança das mulheres na capital, destacou o progresso na educação e antes de encerrar sua fala, apresentou o relatório de atividades do Executivo referente ao ano de 2024.

