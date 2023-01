Na Capital, Câmara decreta luto de três dias pela morte do Rei Pelé

A Câmara dos vereadores de Campo Grande decretou luto oficial de três dias por causa da morte do Rei Pelé. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Capital nesta sexta-feira (30).

Além do luto de três dias, a bandeira do Brasil, em frente da Câmara dos vereadores, ficará a meio mastro em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos.

