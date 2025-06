Na Capital, Rui Falcão diz que não será candidato se for eleito presidente do PT

O deputado federal Rui Falcão (PT), que concorre à presidência do Partido dos Trabalhadores esteve em Campo Grande, nessa quinta-feira (26), oportunidade em que fez campanha e conversou com a militância local. Na oportunidade, o candidato também conversou com a imprensa.

A disputa pela presidência nacional do PT está marcada para 6 de julho. Além de Rui Falcão, que já presidiu o partido entre 2011 e 2017, também disputam Edinho Silva (CNB - Construindo um Novo Brasil), Valter Pomar (Articulação de Esquerda), Romênio Pereira (Movimento PT), Washington Quáquá (CNB dissidente).

Rui Falcão adiantou que, se for eleito presidente do PT, não irá a reeleição para o cargo de deputado federal por São Paulo para se dedicar integralmente a condução do partido, como fez em 2014 para coordenar a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff.

Alguns dos temas defendidos por Rui para alavancar o partido é "liberar o Brasil da ditadura financeira". "Nossa dívida cresce, a taxa de juros é exorbitante, uma das maiores do mundo. Então, isso prejudica, não só os trabalhadores, prejudica o pequeno e médio empresário, que tem dificuldade de ter crédito. A outra coisa, acelerar a reforma agrária, porque vamos produzir alimentos produção que ajuda, quando vem a entressafra, a combater a inflação".

Já sobre alianças, Rui observa que devem ser firmadas com princípio, ainda mais em um período em que a esquerda é minoria no Congresso. ""Hoje nós estamos cercados por fora e minados por dentro. Para fazer aliança, você precisa ver quais são os termos da aliança. Nunca ganhamos eleição sozinhos, nem achamos que vamos mudar as coisas sozinhos. Por exemplo, temos propostas boas para as classes trabalhadoras, boas para os setores médios e boas para quem quer democracia, mesmo que não concordem com muitas coisas que a gente defende, mas quer democracia", concluiu.

