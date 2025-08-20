Menu
Política

Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos

"Não podemos mais conviver com uma legislação que permite isso", diz deputado de Mato Grosso do Sul

20 agosto 2025 - 13h05Vinícius Santos
Deputado federal Beto Pereira - Deputado federal Beto Pereira -   (Foto: Reprodução / TV Senado)

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) participou nesta quarta-feira (20) da abertura dos trabalhos da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga denúncias de fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Durante o discurso, Beto destacou a necessidade de avançar na legislação para impedir descontos indevidos nos benefícios assistidos pelo INSS. O deputado elogiou o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União), e a mesa diretora, presidida pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG).

“Quero dizer que para muitos esses problemas já haviam acabado, já estava sendo devolvido o dinheiro, a normalidade já tinha voltado. Agora, para a maioria esmagadora do povo brasileiro, uma ânsia muito grande de ver os trabalhos dessa CPMI acontecerem de forma independente, eu consigo enxergar que isso de fato vai acontecer”, disse Beto, elogiando a mesa diretora da CPMI.

Para o deputado, além da apuração de crimes, é importante avançar na legislação. “Nós não podemos mais conviver com uma legislação que permite isso (os descontos)”, destacou.

Beto Pereira falou ainda da importância de promover diligências e medidas como bloqueios e sequestros de valores para ressarcir ou mitigar danos aos cofres públicos e à sociedade brasileira. “Tem que acabar com qualquer tipo de desconto”, reforçou.

Assista:

