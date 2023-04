Na Espanha, Lula participa de encontro empresarial nesta terça

Sarah Chaves, com informações do Palácio do Planalto

Em seu último evento em Portugal, Lula recebe na manhã desta terça-feira (25), uma homenagem durante sessão da Assembleia da República, o parlamento português e finalizando sua visita oficial à Europa, o presidente cumpre agenda em Madri, Capital da Espanha, com empresários brasileiros e espanhóis na parte da tarde.

No período da tarde, por volta das 16h30, ele irá participar do Encontro Empresarial Brasil-Espanha, evento organizado pela Câmara de Comércio da Espanha com a perspectiva de mostrar o Brasil como um país aberto a receber novos investimentos europeus.

Na quarta-feira (26), Lula fará uma visita ao presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, sede do governo, no centro de Madri. O encontro será a partir das 10h no horário local (5h em Brasília). Depois disso, às 14h (9h em Brasília), o presidente terá um almoço com o rei Felipe VI no Palácio Real.

A visita faz parte da intensa agenda diplomática que o presidente iniciou logo após a posse para o terceiro mandato, em janeiro deste ano. Lula já viajou para a Argentina, o Uruguai, os EUA, a China e os Emirados Árabes Unidos. Em Portugal e na Espanha, faz sua primeira visita oficial ao continente europeu após voltar ao cargo.

Deixe seu Comentário

Leia Também