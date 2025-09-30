Menu
Política

Na Pré-COP30, Gerson Claro destaca protagonismo internacional de MS em políticas climáticas

O encontro estratégico e preparatório para a COP30, aconteceu nesta terça-feira (30), em Campo Grande

30 setembro 2025 - 14h36Taynara Menezes
Evento aconteceu no auditório da Faculdade Insted Evento aconteceu no auditório da Faculdade Insted   (Foto: Assessoria)

Durante o Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal, nesta terça-feira (30), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, destacou o compromisso ambiental de Mato Grosso do Sul e a possibilidade do Estado ser reconhecido internacionalmente como protagonista na agenda climática.

“O Brasil não é o vilão, o Mato Grosso do Sul certamente não é o vilão do clima. Pelo contrário, somos um estado comprometido com a sustentabilidade, com a neutralidade de carbono que buscamos alcançar”, afirmou.

O encontro estratégico preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro, em Belém (PA), reuniu governadores, autoridades nacionais e internacionais, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir o papel dos estados e municípios nas agendas de clima e biodiversidade.

O parlamentar citou que o combate a queimada neste ano, praticamente controlado, é resultado de políticas públicas efetivas e da ação integrada entre governo, instituições e sociedade.

“Sustentabilidade é um ativo nosso. Precisamos mostrar ao mundo que o Pantanal é símbolo de compromisso com a preservação, com a transição energética e com políticas inovadoras, como o Fundo Pantanal. A Assembleia Legislativa está alinhada a essa agenda e pronta para contribuir com o debate que o Brasil levará à COP30”, ressaltou Gerson Claro.

O Pré-COP30 Bioma Pantanal traz para Mato Grosso do Sul um espaço de diálogo estratégico para as discussões globais sobre mudanças climáticas, reforçando o papel do Estado na construção de soluções sustentáveis que conciliem desenvolvimento e preservação.

