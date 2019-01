Na véspera da posse, movimento é intenso na Câmara Federal

Joilson Francelino, com Agência Brasil

A um dia do início da nova legislatura, os deputados eleitos tomam conta dos corredores e gabinetes da Câmara Federal para finalizar os preparativos para a posse nesta sexta-feira (1º).

Muitos passaram pela sala onde eram tiradas as fotografias para os documentos oficiais (cadastro parlamentar e passaporte) e para o perfil parlamentar no portal da Câmara, além de fazer o cadastro biométrico no sistema eletrônico de votação.

Na palestra de boas-vindas, chamada Encontro Parlamentar da 56ª Legislatura, no Auditório Nereu Ramos, a presença dominante era de deputados novatos. Funcionários da Casa e parlamentares repassaram informações sobre o funcionamento da atividade no Congresso, em especial nas áreas legislativa e administrativa.

Candidatos em campanha para um dos cargos da Mesa Diretora da Câmara também foram ao local para pedir votos.

