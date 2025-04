Nacional do PSDB autoriza fusão com o Podemos

A executiva nacional do PSDB, partido do governador Eduardo Riedel, autorizou nesta terça-feira (29), de forma unânime, o avanço das negociações para uma possível fusão com a sigla Podemos, cujo Soraya Thronicke faz parte.

Para que a fusão aconteça efetivamente, ela terá que ser aprovada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dando origem a um novo partido, que até o momento, tem apenas o nome provisório de “PSDB+Podemos”.

Segundo o g1, a expectativa dos dirigentes dos partidos é que o Podemos também convoque uma convenção para junho, sendo somente após essas etapas que as siglas podem entrar com o registro do novo partido junto ao TSE.

É esperado que, em junho, os detalhes do novo partido já estejam consolidados.

