Nacional do PSL deve validar “chapéu” em Vinicius e manter Trutis

O deputado federal Loester Trutis deve permanecer candidato a prefeito de Campo Grande, pelo PSL. Um dia após a presidente regional do partido, a senadora Soraya Trhonicke tentar “cancelar” a convenção, no TRE-MS, uma nota do PSL municipal surge informando que a nacional invalidou o ato de Soraya.

No domingo (13), Trutis deu um “chapéu” no então pré-candidato Vinicius Siqueira que, sem ser avisado, soube na convenção do nome de Trutis, aprovado para prefeito na capital. Trutis, por sua vez, se defendeu alegando que seu nome surgiu após análise de números e pesquisas que, com isso, o entendimento foi que o melhor nome do PSL para a disputa, seria o do deputado.

Na nota desta manhã, a informação é de que o PSL nacional também invalidou a tentativa de Soraya de realizar uma nova convenção, prevista para esta quarta-feira (16). “O PSL nacional, comprometido com a verdade e os princípios da transparência e honestidade, que norteiam o partido, afirma que reconhece e homologa a convenção realizada no último domingo, a presidência do diretório municipal e candidatura a prefeito do deputado federal Loester Trutis, assim como os 33 candidatos a vereança homologada por esta”, diz parte da nota. Veja na íntegra:





Deixe seu Comentário

Leia Também