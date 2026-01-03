Menu
Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde

Ele afirma que "guerra mata civis e destrói serviços de saúde"

03 janeiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Ministro da Saúde, Alexandre PadilhaMinistro da Saúde, Alexandre Padilha   (Joédson Alves/Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, manifestou-se contra o ataque realizado pelos Estados Unidos à Venezuela, país que faz divisa com o estado brasileiro de Roraima. “Nada justifica conflitos terminarem em bombardeio”, disse em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

“Guerra mata civis, destrói serviços de saúde, impede o cuidado às pessoas. Quando acontece em um país vizinho, o impacto é múltiplo para o nosso povo e sistema de saúde”, acrescentou.

Padilha lembrou, a seguir, que o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) de Roraima já absorvem os impactos da situação no país vizinho, antes mesmo desse ataque.

Verbas suspensas - “Os investimentos [do Brasil] ficaram ainda maiores depois que os EUA suspenderam financiamentos que apoiavam a Operação Acolhida”, mencionou.

O Ministério da Saúde, desde então, ampliou investimentos e profissionais na cidade e na área indígena, via a Agência do SUS.

“Desde o início das operações militares no entorno do país vizinho preparamos a nossa Agência do SUS, a Força Nacional do SUS e nossas equipes de Saúde Indígena para reduzirmos, ao máximo, os impactos do conflito na saúde e no SUS brasileiro”, escreveu o ministro. E finalizou: “Que venha a PAZ! Enquanto isso, cuidaremos de quem precisar ser cuidado, em solo brasileiro”.

