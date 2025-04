Naiane Bittencourt é escolhida presidente do PL Mulher em MS

Depois do período de mais de um ano em que estave à frente do PL Mulher em Mato Grosso do Sul, Naiane Bittencourt foi escolhida pela líder nacional, Michele Bolsonaro para voltar a conduzir a legenda no estado, depois de um tempo afastada.

Mariana Amaral que estava como presidente continuará como vice. A escolha técnica por Naiane foi baseada no desempenho demonstrado, no período em que ela esteve à frente da presidência regional da ala feminina da sigla, como o alto crescimento nas filiações, impulsionadas pela abertura de diretórios do PL Mulher nos 79 municípios do Estado.

Durante sua gestão, o percentual do crescimento do quadro de membros cresceu 40,58% na militância da legenda, utilizando da abertura de diálogo com mulheres nunca haviam se conectado à política, muito menos ao cotidiano partidário.

Naiane foi responsável por dezenas de eventos nas cidades, rodas de conversa, feita com até dez integrantes, visitas a lares com famílias conservadoras e encontros com apoiadores, inclusive recebendo Michelle Bolsonaro, responsável por reconduzi-la ao cargo.

