"Não se assustem se alguém pedir o AI-5", declarou Guedes em coletiva

O ministro não é o primeiro membro do governo a mencionar o AI-5 – ato inconstitucional que fechou o Congresso e cassou liberdades durante a ditadura – como uma resposta possível a uma eventual radicalização da esquerda. Há pouco menos de um mês, o deputado federal Eduardo Bolsonaro deu declaração semelhante. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a afirmação do filho.

“É irresponsável chamar alguém pra rua agora pra fazer quebradeira. Quando o outro lado ganha, com dez meses você já chama todo o mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente?”, disse Guedes.

O discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O ex-presidente falou em polarizar o país ao deixar prisão. Guedes classificou a fala do petista como "irresponsável" após vê-lo chamando "todo mundo para quebrar a rua". Em coletiva de imprensa realizada em Washington, o ministro disse a jornalistas que "não se assustem se alguém pedir o AI-5".

