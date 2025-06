Nelsinho acompanha últimos preparativos para reunião do BRICS no Congresso

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) acompanhou, nesta segunda-feira (2), os últimos preparativos para a realização da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS no Congresso Nacional, entre terça-feira e quinta-feira (5).

Para Nelsinho, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, poder recepcionar as autoridades no Senado é uma honraria. “Eu terei a honra de presidir a recepção das autoridades aqui no Senado Federal”, afirmou o senador sul-mato-grossense.

Até o momento, confirmaram presença as delegações de países membros, como África do Sul, China, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Irã, Egito e Rússia, além do Brasil, e de países parceiros, como Belarus, Bolívia, Cuba, Nigéria e Cazaquistão.

Representantes do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) também participarão do evento, mas de forma virtual.

Nelsinho apontou para a importância do encontro, classificado como histórico pelo senador, com potencial de marcar um avanço importante na cooperação interparlamentar entre os países.

“Durante o fórum, os parlamentares vão compartilhar visões legislativas sobre temas prioritários: Cooperação Global em Saúde; Finanças, Economia e Comércio; Mudança Climática; Governança da Inteligência Artificial; Reforma do Sistema Multilateral de Paz e Segurança; e Desenvolvimento Institucional”, destacou o parlamentar.

Ele também destacou a importância do BRICS para Mato Grosso do Sul, e que a articulação internacional é essencial para atrair investimentos no Estado. “Nos próximos dias, vamos trocar experiências, ouvir ideias e buscar caminhos em comum”, comentou.

