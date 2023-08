Nelsinho comemora 'MS Day' no Senado

Na tribuna do Senado Federal, nelsinho Trad (PSD/MS) aproveitou para divulgar o “MS Day", evento promovido em São Paulo na terça-feira (1°), pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fiems (Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul).

“O nosso MS vai apresentar as oportunidades de negócios para 400 empresários, na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria)”, comentou o senador Nelsinho Trad que volta às atividades após recesso parlamentar do Congresso.

Segundo Nelsinho, o governador Riedel está de parabéns pela iniciativa de apresentar as potencialidades econômicas, ambientais e sociais do Estado. “Durante o evento, será discutida a Rota Bioceânica, que vai ligar o Brasil, por Mato Grosso do Sul, à megaestrada que liga vários países da América Latina. Empreendimento que fará a diferença para MS e a todo o Brasil”, destacou o senador que já destinou R$ 41,5 milhões de recursos federais para a Rota Bioceânica.

Para ele, esse corredor será como um Canal do Panamá mais moderno, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico.

