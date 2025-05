Nelsinho destina mais de R$ 1 milhão em equipamentos para a UFMS

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), por meio de recursos de emenda individual, entregou 35 equipamentos para os laboratórios de simulação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ultrapassando R$ 1 milhão de investimento na unidade de ensino.

Os equipamentos entregues beneficiarão diretamente 1.600 acadêmicos nos câmpus da UFMS em Campo Grande, Coxim e Três Lagoas.

A cerimônia de entrega simbólica foi realizada nesta nesta segunda-feira (19), na Cidade Universitária em Campo Grande, com transmissão simultânea para os demais câmpus.

Durante o evento, a reitora Camila Ítavo destacou a importância da parceria com Nelsinho. “Destinar metade de todo o orçamento previsto para a UFMS em um ano é um gesto que mostra compromisso com o futuro do nosso Estado. Esses equipamentos são fundamentais para que possamos alcançar nota máxima na avaliação nacional. Obrigada, senador, por olhar para nossa universidade”, agradeceu.

O diretor da Faculdade de Medicina da UFMS, professor e médico urologista Marcelo Vilela, também deu destaque para o direcionamento desse valor à faculdade de medicina da UFMS. “Estar na faculdade de medicina é um sonho, você sabe disso. Eu quero te agradecer — você deu um laboratório fundamental para eles se formarem. Eu entro lá e fico emocionado”, comentou.

Nelsinho, em seu discurso, reforçou seu compromisso com a educação sul-mato-grossense. “Sou médico, pai de médica e acredito profundamente no poder transformador da educação. Investir na formação dos nossos jovens é garantir um futuro melhor para o nosso Estado”, afirmou.

