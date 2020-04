Nelsinho diz que para PSD, prioridade são estados e municípios

A bancada do Partido Social Democrático (PSD) no Senado Federal, se pronunciou sobre a controverso conflito entre o Presidente da República e o ex-Ministro Sérgio Moro dizendo que “não é o momento de se agravar ainda mais a situação política nacional”, e sim “tornar urgente a ajuda a Estados e Municípios, à beira de colapso de seus serviços público”.

De acordo com a nota liberada pela bancada da sigla, a maior preocupação da nação deve ser o enfrentamento dos efeitos da pandemia do Coronavírus, nos segmentos de saúde, sociais e econômicos.

“Não é o momento de se agravar ainda mais a situação política nacional. Eventuais desdobramentos das respectivas falas do Presidente da República e do então Ministro da Justiça já são objeto de averiguação por parte do Procurador Geral da República, e ficariam na competência do Supremo Tribunal Federal”, salientando que os órgãos e autoridades competentes já estão responsáveis pelas questões políticas.

A bancada do PSD ainda afirma que por enquanto, não apoiará, a instalação de comissões parlamentares de inquérito sobre esta questão, mas que os Estados e Municípios devem ser amparados em razão de queda abrupta de suas receitas tributárias. “Torna-se mais do que urgente a imediata ajuda a Estados e Municípios, à beira de colapso de seus serviços públicos”, diz a nota.

Ao JD1 Notícias, o senador Nelsinho Trad, afirmou que a bancada do partido no Senado, tomou a iniciativa de priorizar o apoio aos Estados e que espera que os outros partidos façam o mesmo “para formar um bloco de união para o Brasil”.

De acordo com Nelsinho, o PSD do senado entende que não é o momento de abandonar os Estados. “O que o congresso tem que fazer na nossa avaliação, é produzir elementos para diminuir as dificuldades que o povo brasileiro está sofrendo, tanto aqueles que estão empregados com redução de salário, quanto aqueles que estão largados a própria sorte, aguardando o auxílio do Governo Federal para poder suprir as suas necessidades", frisou.

Ainda conforme o Senador, a briga maior é para que a PLP 149 que estabelece auxílio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para mitigar os efeitos da pandemia, tenha uma distribuição justa entre todas as regiões.

“O critério de distribuição dessa ajuda, esta sendo disputada pelos Estados ricos, sul e sudeste e pelo restante dos estados da federação, centro-oeste, norte, nordeste, pois se deixar do jeito que veio da Câmara dos Deputados, quase 70% do auxílio vai para o sul e sudeste”, destacou o senador que os parlamentares do Senado estão fazendo frente para que essa distribuição seja mais justa.

“Não é hora de briga política, não é hora de tensionar essa situação que já é tensa, é hora de união para avançarmos no combate as dificuldades de saúde, economia, desempregos e infraestrutura. Espero que os outros partidos venham a agir e a pensar conforme nós estamos fazendo”, finalizou o senador pelo PSD, Nelsinho Trad.

