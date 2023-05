Nelsinho diz que "prioriza a saúde"

Em quatro anos de mandato no Senado, Nelsinho Trad (PSD/MS) destinou R$ 303 milhões do Ministério da Saúde para os 79 municípios do Estado e ao Governo do Estado. Desses valores, R$ 282,7 milhões já foram liberados, de forma individual e como emendas de bancada.

Na última sexta-feira, R$ 2,4 milhões foram encaminhados para Ponta Porã. "Defendo sempre a saúde", afirmou o senador Nelsinho Trad.

O parlamentar reforçou seu apoio a saúde e compareceu ao lançamento do Programa "MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila", do governador Eduardo Riedel, no Hospital São Julião. "Eu fiz parte da Caravana da Saúde, como médico urologista, a gente fez isso com muito trabalho e o resultado é esse aperfeiçoamento, o MS Saúde, levando muito mais saúde para mais gente", discursou o senador Nelsinho Trad.

Para ele, saúde é prioridade. "Saúde não tem preço, mas tem custos. As prefeituras necessitam de investimentos. Até o momento, já conquistamos R$ 282,7 milhões para a saúde dos 79 municípios e temos ainda R$ 20,9 milhões viabilizados em nossa gestão para serem pagos", comentou o senador.

