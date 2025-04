Nelsinho elogia família Chaves e destaca importância da educação em MS

O senador Nelsinho Trad participou, na noite desta segunda-feira (31), da inauguração da nova sede da Faculdade Insted, em Campo Grande, onde homenageou a família Chaves, além de destacar a importância da educação para Mato Grosso do Sul.

Médico, Nelsinho Trad atuou como professor do curso de Medicina da Uniderp a convite do professor Pedro Chaves, e relembrou em seu discurso os anos em que lecionou. “Foram quatro dos anos mais felizes da minha vida”, relembrou o senador.

“Quando a gente participa da formação de alguém, e esse alguém se instala na sociedade, tem sucesso, produz, é como se fosse um filho que você ajudou a encaminhar”, disse Nelsinho.

Relatando um momento em que teve ao lado de sua filha caçula, Maria Gabriela, o senador comentou sobre a importância da educação na vida de todos. “Fui levá-la ao treino de ginástica olímpica e, no caminho, vimos um menino vendendo paçoquinhas no sinal. Ela observou e disse: ‘Papai, esse menino precisa saber vender melhor. Ele devia dizer que a paçoca tem açúcar natural, que é como um energético no fim do dia.’ Quando o sinal abriu, seguimos, mas ela insistiu para voltarmos e dar essa dica ao garoto. Infelizmente, ele já havia ido embora. E eu disse a ela: ‘Você tem razão, minha filha. O conhecimento é uma luz — e essa luz não é feita para brilhar só em nós, mas para iluminar os outros também’”, contou.

“Essa pequena história resume o verdadeiro sentido da educação: o legado que se transmite de geração em geração, como o que o senhor, professor Pedro, construiu com sua família. Um legado que agora se materializa mais uma vez nessa moderna instituição de ensino. Como bem disse o professor Rinaldo, dá até vontade de voltar a estudar”, completou.

Nelsinho também enalteceu o trabalho do professor Pedro Chaves e de sua filha, Neca Chaves Bumlai, diretora-geral da Insted. “Se tivéssemos uma varinha de condão e apagássemos todos os ensinamentos que essa família já passou à sociedade, Campo Grande e Mato Grosso do Sul não seriam os mesmos”, afirmou.

