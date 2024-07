Nelsinho libera 28 milhões em emendas

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu liberar para Mato Grosso do Sul, em um período de menos de uma semana, um total de R$ 28,3 milhões em emendas parlamentares para vários setores em diversos municípios do Estado.

Na segunda-feira (1), quando voltou para Brasília, depois de percorrer Miranda, Anastácio e Bonito com o governador Eduardo Riedel, o parlamentar conseguiu liberar R$ 22 milhões para Mato Grosso do Sul, com R$ 10,5 milhões desse montante oriundos do Ministério da Fazenda diretamente para os cofres do governo de MS.

Em Coxim, foram liberados R$ 3,8 milhões da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) para obras de pavimentação e drenagem, já para Jardim, foram encaminhados R$ 861 mil a obras nas ruas da Vila Camisão.

Em Água Clara, serão destinados R$ 669 mil para infraestrutura, enquanto em Bataguassu, serão R$ 1,7 milhão. Em Jateí, o senador garantiu um novo veículo no valor de R$ 300 mil, enquanto em Porto Murtinho, foram destinados R$ 320 mil para infraestrutura, além de R$ 900 mil para assistência social de Campo Grande.

Já na quarta-feira (3), Nelsinho conseguiu mais R$ 2 milhões para a Capital. "Mais recursos para o município investir nas unidades básicas de saúde, melhorar o atendimento na rede pública, investir em equipamentos e medicamentos", afirmou Nelsinho.

Em Douradina, a Assistência Social do Município recebeu R$ 573 mil do Ministério do Desenvolvimento Social.

