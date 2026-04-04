Nelsinho mantém apoio a Caiado e descarta conflito com irmão do PT

Durante entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias, o senador Nelsinho Trad (PSD) tratou do cenário político de 2026, destacou o respeito à relação com o irmão, Fábio Trad, e confirmou o apoio do partido ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na disputa presidencial.

Ao comentar a pré-candidatura de Fábio Trad ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PT, Nelsinho foi direto ao separar política de laços familiares. “Deixar de ser meu irmão, ele não vai deixar de ser. O amor que eu sinto por ele não vai acabar”, afirmou. Segundo ele, as diferenças ideológicas não interferem na relação pessoal. “Ele segue na trincheira que escolheu, e eu sigo na minha. O que não vai acontecer é rompimento familiar por causa de política”, completou.

Apesar de estarem em campos opostos, o senador disse respeitar a decisão do irmão e reforçou que sua trajetória política segue alinhada à centro-direita. Ele também evitou ataques e defendeu que o foco deve estar na entrega de resultados à população.

No cenário nacional, Nelsinho confirmou que o PSD já definiu apoio a Ronaldo Caiado para a Presidência da República. O senador destacou a segurança pública como um dos principais pontos da gestão do governador goiano, mas reconheceu que o desafio será ampliar o conhecimento do nome no país. Para ele, há espaço para candidaturas fora da polarização. “A polarização já cansou. Ela só beneficia os extremos”, avaliou.

Pré-candidato à reeleição, Nelsinho Trad afirmou que pretende manter o mesmo posicionamento político nas eleições de 2026, priorizando uma atuação pragmática. Ele também ressaltou o apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e destacou que o Estado vive um momento de crescimento.

Ao falar do mandato, o senador citou investimentos em infraestrutura, saúde e segurança pública em municípios de Mato Grosso do Sul. Entre as prioridades, apontou melhorias em rodovias estratégicas, como a Rota da Celulose e a Rota Bioceânica, além do reforço na segurança por conta da fronteira.

Por fim, reforçou a linha de atuação voltada a resultados práticos. “O que eu defendo é pragmatismo, resultado e melhoria de vida para a população”, concluiu.



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