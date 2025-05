Nelsinho quer aeroporto "meio Brasil, meio Paraguai" na fronteira de MS

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), chefe da delegação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), apresentou, nesta segunda-feira (5), uma proposta para que os aeroportos de Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (Paraguai) passem a operar sob um modelo de gestão binacional entre Brasil e Paraguai.

A recomendação foi levada à sessão do Parlasul e se inspira no modelo já existente entre os aeroportos de Rivera (Uruguai) e Santana do Livramento (RS), considerado um exemplo de sucesso de integração regional.

A proposta visa transformar a estrutura atual da fronteira em um terminal binacional, com objetivo de impulsionar a integração logística, o comércio e o turismo na região.

Segundo Nelsinho, a iniciativa deve seguir as diretrizes da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), incluindo a harmonização de procedimentos migratórios e aduaneiros. Ele destacou que a região de fronteira entre Brasil e Paraguai já apresenta forte integração econômica, o que torna viável e estratégica a proposta.

"O aeroporto binacional vai estimular ainda mais o desenvolvimento local e trazer oportunidades reais para Mato Grosso do Sul", afirmou o senador durante a apresentação da proposta, que será analisada pelo colegiado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também