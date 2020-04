Vídeo - Nelsinho quer união entre Bolsonaro e Mandetta

O senador da República Nelsinho Trad (PSD) postou um vídeo na tarde desta terça-feira (14) em suas redes em que pede a união entre o ministro da Saúde Luís Henrique Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro, no enfretamento do novo coronavírus (Covid-19). Para o parlamentar seria um gesto de humildade do presidente e passaria uma mensagem positiva população e aos outro ministro.

“Eu queria aqui fazer uma reflexão e que ela possa chegar até ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente o momento é de união entre senhor e o ministro Mandetta. Toda a sociedade brasileira vai aplaudir essa união”, enfatizou.

Em outro trecho o senador disse “o gesto demonstra a humildade que faz parte da sua personalidade. Ensina isso aos seus ministros com esse gesto. Não demita o ministro Mandetta, pois com certeza sem essa pressão toda, vai trabalhar e produzir muito mais para o nosso país. O que a gente quer é o bem do país, igual o presidente Bolsonaro também quer. Estamos juntos nessa união derrotar o coronavírus”, finalizou.

