Nelsinho recebe delegação chilena e discute avanço da Rota Bioceânica

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, recebeu na tarde desta terça-feira (22) uma delegação de parlamentares chilenos na Liderança do PSD, onde discutiram o avanço da Rota Bioceânica.

Representando Mato Grosso do Sul, onde passa trecho da obra de integração sul-americana, Nelsinho conduziu a comitiva ao Plenário do Senado e à Comissão de Relações Exteriores, onde reforçou a defesa da diplomacia parlamentar como ferramenta para fortalecer relações bilaterais.

“A Rota Bioceânica liga Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzindo o tempo e o custo do transporte até os mercados do Pacífico, especialmente a Ásia. Em tempos de crise e tarifas, precisamos consolidar alternativas logísticas que deem mais competitividade às exportações brasileiras”, afirmou o senador.

O presidente do Senado chileno, Manuel José Ossandón, destacou o potencial geopolítico da conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico por meio da obra. “Une o Atlântico ao Pacífico e abre as portas para a Ásia. Reduz dias, custos e conecta países que querem crescer juntos. O Brasil é um sócio estratégico para o Chile”, comentou.

Também participaram da delegação a deputada Daniela Serrano e o senador Gastón Saavedra, que destacaram a importância do projeto para garantir amplo potencial de venda para os agricultores chilenos. “Cada agricultor no Chile teme não conseguir vender sua produção. Projetos como a Rota Bioceânica garantem desenvolvimento e estabilidade”, afirmou a deputada chilena.

“Essa articulação entre os parlamentos fortalece os laços e abre caminhos para cooperação concreta entre os países do Sul”, completou Saavedra.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também