Nelsinho Trad alerta para crise comercial com os EUA e convoca reunião emergencial no Senado

Diante da iminente aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, o senador Nelsinho Trad (PSD), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal, fez um alerta incisivo e convocou uma reunião emergencial para esta terça-feira (15), em Brasília.

Em entrevista, o parlamentar defendeu o diálogo diplomático como única saída viável para evitar prejuízos irreparáveis à economia brasileira. “Nada do que está ruim não possa ficar pior. O Brasil precisa agir com diplomacia e responsabilidade antes que o prejuízo se torne irreversível”, afirmou.

Segundo ele, os efeitos da medida americana já começam a ser sentidos. O setor de mel, por exemplo, teve 585 toneladas em exportações canceladas, impactando diretamente 12 mil pequenos produtores nordestinos.

O custo adicional estimado da carga, em decorrência da tarifa, já ultrapassa US$ 6 milhões.

Na cadeia da pesca, a situação é ainda mais crítica, pois todas as exportações para os EUA foram suspensas, colocando em risco mais de 20 mil pescadores artesanais e 4.500 empregos na indústria de pescados.

Trad avaliou que o Brasil não possui o mesmo poder de barganha de economias como China ou Índia, e que, por isso, precisa agir com estratégia, inteligência e maturidade. “Não podemos partir para o ringue. Precisamos abrir a porta da diplomacia”, frisou.

Ele também destacou o potencial da economia norte-americana, que importa US$ 3,6 trilhões por ano — o equivalente ao PIB da França —, mas o Brasil participa com apenas 1,1% dessas exportações.

Ações imediatas

A reunião de emergência da Comissão de Relações Exteriores está marcada para as 9h (horário de Mato Grosso do Sul) desta terça-feira e reunirá representantes do Itamaraty, dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Agricultura e Pecuária (MAPA), além das confederações da Indústria (CNI) e da Agricultura (CNA). Representantes da Fiems e da Famasul também foram convidados.

O senador também confirmou que está organizando uma missão a Washington para abrir canal direto de diálogo com o Congresso norte-americano, antes da entrada em vigor das tarifas.

