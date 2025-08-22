Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Nelsinho Trad reafirma aliança com Riedel e descarta candidatura ao governo

Em evento da Câmara Municipal, senador destacou parceria com quem tem 'reciprocidade'

22 agosto 2025 - 09h10Sarah Chaves    atualizado em 22/08/2025 às 09h15
Senador Nelsinho TradSenador Nelsinho Trad   (Sarah Chaves)

Durante a Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Título de Cidadão Benemérito e da Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”, realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande, o senador Nelsinho Trad (PSD) confirmou que sua candidatura à reeleição em 2026 será alinhada com o atual governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e descartou qualquer possibilidade de disputar o governo estadual.

Ao ser questionado pela reportagem sobre candidatura independente, ele foi enfático. "Não, estou desenhando uma candidatura alinhada com o governador Riedel. Dentro da chapa que já tem praticamente escolhido o ex-governador Reinaldo. Até porque a gente tem muita entrega para os municípios, para o Estado. E atuamos no mesmo campo político”, afirmou.

Nelsinho também destacou o histórico de apoio mútuo com os aliados e reforçou a importância da reciprocidade na política. “Ajudei nas eleições que eles participaram. E entendo que essa recíproca é comum acontecer em uma aliança em que se faz com quem a gente gosta e com quem gosta da gente. Assim que funciona.”

Ao ser perguntado sobre um eventual convite do ex-governador André Puccinelli (MDB) para disputar o governo do Estado, Nelsinho foi direto: “Não tem a menor condição. Primeiro que eu acredito no governo Riedel. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Como é que eu vou competir com quem eu acho que está indo bem e com quem eu acredito? Não vou fazer isso.”

O senador encerrou a entrevista reiterando que seu foco está unicamente na manutenção de seu mandato ao Senado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Tiago Botelho, superintendente da SPU-MS
Política
Tiago Botelho anuncia candidatura para 2026 e destaca avanços da SPU em MS
Sargento da PMMS Betânia -
Justiça
TRE-MS aceita recurso e Sargento Betânia não precisa devolver R$ 30 mil
Unidade do Banco Crefisa S.A -
Política
INSS suspende Crefisa após denúncias de coação e venda casada a aposentados
Pastor Silas Malafaia -
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"
Mesa da Presidência do Senado Federal
Política
Senado irá investigar crimes contra menores pela nova CPI da Adultização
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Interior
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Deputados votam projeto que amplia gratuidade de certidões emitidas pela Junta Comercial
Política
Deputados votam projeto que amplia gratuidade de certidões emitidas pela Junta Comercial
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Política
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval