Nelsinho Trad reafirma aliança com Riedel e descarta candidatura ao governo

Durante a Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Título de Cidadão Benemérito e da Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”, realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande, o senador Nelsinho Trad (PSD) confirmou que sua candidatura à reeleição em 2026 será alinhada com o atual governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e descartou qualquer possibilidade de disputar o governo estadual.

Ao ser questionado pela reportagem sobre candidatura independente, ele foi enfático. "Não, estou desenhando uma candidatura alinhada com o governador Riedel. Dentro da chapa que já tem praticamente escolhido o ex-governador Reinaldo. Até porque a gente tem muita entrega para os municípios, para o Estado. E atuamos no mesmo campo político”, afirmou.

Nelsinho também destacou o histórico de apoio mútuo com os aliados e reforçou a importância da reciprocidade na política. “Ajudei nas eleições que eles participaram. E entendo que essa recíproca é comum acontecer em uma aliança em que se faz com quem a gente gosta e com quem gosta da gente. Assim que funciona.”

Ao ser perguntado sobre um eventual convite do ex-governador André Puccinelli (MDB) para disputar o governo do Estado, Nelsinho foi direto: “Não tem a menor condição. Primeiro que eu acredito no governo Riedel. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Como é que eu vou competir com quem eu acho que está indo bem e com quem eu acredito? Não vou fazer isso.”

O senador encerrou a entrevista reiterando que seu foco está unicamente na manutenção de seu mandato ao Senado.

