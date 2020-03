Nelsinho Trad recebe alta hospitalar

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) recebeu alta hospitalar neste domingo (22), em Brasília. Segundo sua assessoria, ele continua em isolamento social devido a contaminação pelo novo coronavírus(Covid-19).

“O senador está adotando os cuidados em sua residência para total recuperação da sua saúde. O parlamentar agradece as centenas de mensagens e telefonemas, mas prefere, neste momento, não se manifestar até estar 100% restabelecido” diz em nota a imprensa.

No início do mês, o senador - que é presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado Federal – integrou a comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro, no início deste mês, para a Flórida (EUA). Além dele, outras 22 pessoas que participaram da viagem contraíram a doença.

