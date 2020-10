Nelsinho vê mais recursos para MS em indicação à vice líder no Senado

O senador Nelsinho Trad foi indicado para ocupar o cargo de primeiro vice-líder do seu partido, o PSD, no Senado Federal, e afirma que “nessa posição fica mais ágil a liberação de recursos para Mato Grosso do Sul”.

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar, comunicou ao presidente da Casa de Leis, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), a indicação de vice-líder de Nelsinho que vai substituir o senador Irajá Silvestre Filho (PSD – TO)

Atualmente, Nelsinho já ocupa a presidência da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e afirma que essa movimentação da indicação representa um avanço de autoridade a trazer mais recursos para o Estado. “A gente vai sentar à mesa onde serão discutidos assuntos temáticos e relevantes da política nacional. Nesse sentido recebo com muito orgulho e responsabilidade redobrada, a indicação feita pelo líder do meu partido, Otto Alencar, para a vice-liderança, na certeza de que vamos saber desempenhar esse novo desafio que culminará com mais recursos para MS”, frizou o senador ao JD1 Notícias.

