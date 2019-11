Nelsinho viabiliza R$ 6,5 milhões para MS em outubro

O senador, Nelsinho Trad (PSD-MS), viabilizou ao Mato Grosso Sul R$ 6,5 milhões somente no mês de outubro, a verba atendeu a 20 municípios do Estado.

“Desde que assumi o mandato, verificamos com os prefeitos todos os recursos de anos anteriores que estão parados, que necessitam de gestão junto ao Ministérios para serem liberados, a fim de encaminhar os processos, e solicitamos para o governo federal a liberação dos recursos”, explicou Nelsinho.

“Além disso, nossa equipe assessora os prefeitos e vereadores auxiliando-os com os processos, verificando se falta alguma documentação e analisando os projetos em andamento, para garantir recursos as obras e investimentos nas cidades de Mato Grosso do Sul”, acrescentou.

Foram contemplados com recursos da União Alcinópolis, Laguna Carapã, Costa Rica, Angélica, Miranda, Taquarussu, São Gabriel do Oeste, Anastácio, Glória de Dourados, Nova Andradina, Porto Murtinho, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Caarapó, Dois Irmãos do Buriti, Amambaí, Bodoquena, Brasilândia, Chapadão do Sul e Deodápolis.

Os pedidos foram feitos através dos ministérios de Desenvolvimento Regional, Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE), Saúde (Fundação Nacional de Saúde – Funasa), Cidadania e Turismo.

Angélica foi o município contemplado com o maior valor de recursos federais: R$2,6 milhões. Foram liberados R$ 1,1milhão da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-oeste (Sudeco) para pavimentação e drenagem da Avenida Rachid Neder e R$ 1,6 milhão da Funasa para obras de saneamento básico. Nova Andradina foi o segundo município com maior volume de recursos em outubro: R$ 938.472,00 da Funasa para obras de esgotamento sanitário.

Deixe seu Comentário

Leia Também