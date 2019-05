Nesta quinta-feira a Assembleia realiza homenagens a trabalhadores

Nesta quinta-feira (2), a Assembleia Legislativa realiza sessão solene a partir das 19h30, no Plenário Júlio Maia onde outorga a Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul marcará a comemoração do Dia do Trabalho no estado.

A proposição é do deputado Felipe Orro (PSDB), autor da Resolução 05/2011, que instituiu a honraria.

“Na época, julguei necessário e ainda tenho a mesma concepção de que é muito importante o reconhecimento do trabalhador pela Assembleia Legislativa. Estamos honrando cidadãos que fizeram suas vidas e a de outras pessoas em cima do trabalho duro e honesto. Homens e mulheres que se destacaram, exatamente, pelo mérito de seus esforços”, explicou o parlamentar.

A comenda é destinada a agraciar personalidades que, em razão de sua atividade, se destacaram no contexto sócio-político-econômico, contribuindo de qualquer forma com a dignidade do trabalho, conforme justificativa do projeto que deu origem à resolução. A honraria pode ser concedida à personalidade nacional ou estrangeira, trabalhador, profissional ou empreendedor.

