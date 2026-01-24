No Dia do Aposentado, Beto Pereira reforça debate sobre fraudes no INSS

No Dia do Aposentado, celebrado neste sábado (24), o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) reforçou a defesa dos direitos de aposentados e pensionistas e destacou sua atuação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Integrante titular da CPMI, o parlamentar afirmou que o foco do trabalho é identificar responsáveis, garantir punições e propor mudanças para corrigir falhas no sistema previdenciário. Segundo ele, as investigações já apontaram fraudes, descontos indevidos e problemas na fiscalização. “É preciso valorizar quem trabalhou a vida inteira. A Previdência é um direito, não um favor”, afirmou.

Beto Pereira disse que tem cobrado a responsabilização dos envolvidos e o ressarcimento dos valores desviados. Para o deputado, a devolução dos recursos aos cofres públicos é essencial para evitar que aposentados arquem com prejuízos causados por má gestão e práticas ilegais.

O parlamentar também fez um apelo para que a pauta seja tratada como prioridade no Congresso. “Vou continuar atuando para garantir transparência, justiça e respeito aos aposentados”, declarou.

Relatório da CPMI

Após mais de 120 dias de trabalho, a comissão reuniu documentos, ouviu beneficiários do INSS e convocou gestores e empresas. Entre as irregularidades apuradas estão contratos superfaturados, autorizações fraudulentas e falhas administrativas. A previsão é que um relatório preliminar seja apresentado em fevereiro, com as conclusões da investigação e propostas de correção.

