Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Política

No Dia do Aposentado, Beto Pereira reforça debate sobre fraudes no INSS

O deputado federal destacou o avanço das investigações no Congresso

24 janeiro 2026 - 11h29Sarah Chaves
eto Pereira pede respeito e cobra punição nas fraudes do INSS no Dia do Aposentadoeto Pereira pede respeito e cobra punição nas fraudes do INSS no Dia do Aposentado   (Divulgação )

No Dia do Aposentado, celebrado neste sábado (24), o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) reforçou a defesa dos direitos de aposentados e pensionistas e destacou sua atuação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Integrante titular da CPMI, o parlamentar afirmou que o foco do trabalho é identificar responsáveis, garantir punições e propor mudanças para corrigir falhas no sistema previdenciário. Segundo ele, as investigações já apontaram fraudes, descontos indevidos e problemas na fiscalização. “É preciso valorizar quem trabalhou a vida inteira. A Previdência é um direito, não um favor”, afirmou.

Beto Pereira disse que tem cobrado a responsabilização dos envolvidos e o ressarcimento dos valores desviados. Para o deputado, a devolução dos recursos aos cofres públicos é essencial para evitar que aposentados arquem com prejuízos causados por má gestão e práticas ilegais.

O parlamentar também fez um apelo para que a pauta seja tratada como prioridade no Congresso. “Vou continuar atuando para garantir transparência, justiça e respeito aos aposentados”, declarou.

Relatório da CPMI
Após mais de 120 dias de trabalho, a comissão reuniu documentos, ouviu beneficiários do INSS e convocou gestores e empresas. Entre as irregularidades apuradas estão contratos superfaturados, autorizações fraudulentas e falhas administrativas. A previsão é que um relatório preliminar seja apresentado em fevereiro, com as conclusões da investigação e propostas de correção.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução CNN
Política
Planalto reforça segurança antes da chegada de Nikolas Ferreira em Brasília
O ministro também fez referência aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023
Política
Moraes determina retirada de bolsonaristas acampados na Papudinha e cita atos de 8 de janeiro
Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes
Política
Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes
Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Política
Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Governador de Minas Gerais, Romeu Zema
Política
Pré-candidato à presidência, Zema diz que foco é unir a direita no segundo turno
Presidente Lula em sua última reunião ministerial de 2025, na Granja do Torto
Política
Governo Lula pode perder cerca de 20 ministros com candidaturas em 2026
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Política
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Vereador André Salineiro
Política
Salineiro diz que Câmara não pode se omitir diante da alta cobrança no IPTU
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução
Política
'Farra das diárias' de vereadores entra na mira do Ministério Público em Deodápolis
A visita será o primeiro encontro Tarcísio e Bolsonaro neste ano
Política
Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro na prisão na quinta-feira

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'