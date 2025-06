Nova lei proíbe músicas com apelo sexual em 'carretas da alegria' em Campo Grande

Foi sancionado na última terça-feira (17) um projeto de lei que proíbe a execução de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas e/ou que contenham conteúdo sexual em veículos de recreação que ofereçam passeios para crianças e adolescentes em Campo Grande.

A lei, de autoria do vereador Maicon Nogueira, visa proteger o desenvolvimento das crianças e adolescentes, restringindo o acesso a conteúdos musicais considerados impróprios durante atividades de lazer promovidas por veículos como os populares "trenzinhos da alegria" ou "carretas da alegria".

De acordo com o texto sancionado, o descumprimento da norma resultará em sanções progressivas: na primeira infração, será aplicada uma advertência por escrito. Em caso de reincidência, o responsável será multado em R$ 500,00.

Se houver nova infração, poderá haver suspensão temporária das atividades, com prazo definido pela autoridade competente. A persistência no descumprimento pode levar à cassação do alvará de funcionamento.

