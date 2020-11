Nova pesquisa mostra que rejeição de Kemp aumentou

Surto de Pedro Kemp (PT) já repercutiu nas pesquisas de intenções de votos em Campo Grande. Segundo levantamento do Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa, o petista que aparecia em segundo lugar na lista de rejeição com 12,36%, subiu para primeiro, com 14% de desaprovação.

Abaixo dele, aparece o candidato do PDT Dagoberto Nogueira com 13,57% de rejeição. Vinicius Siqueira (PSL) tem 8,43% e o atual prefeito Marquinhos Trad (PMDB) 8,21%. Veja o percentual de todos os candidatos:

Além da rejeição subir, Pedro Kemp manteve a porcentagem de 3,43% de intenção de votos, no levantamento estimulado.

As pesquisas citadas foram realizadas em 20 e 23 de outubro, registrada sob o número MS-08066/2020, e a segunda em 31 de outubro e 3 de novembro sob o número: MS-03726/2020 de registro. Em ambas, 1400 eleitores foram entrevistados.

Deixe seu Comentário

Leia Também