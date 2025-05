JD1TV: Nova secretaria da Capital aposta em inclusão para se aproximar da população

Criada em 2025, a Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR) de Campo Grande tem apostado em ações de inclusão social e fortalecimento do diálogo com a população.

À frente da pasta, o secretário Darci Caldo detalhou, em entrevista ao JD1, os avanços e metas da nova estrutura municipal, que já vem se destacando pelo trabalho articulado entre o governo, sociedade civil e lideranças comunitárias.

"Foi um presente da prefeita", afirmou o secretário, que é o primeiro a comandar a SEAR. A pasta é composta por diversas superintendências, entre elas a Regional, que abrange sete regiões da Capital e dois distritos.

A Comunitária e a de Bem-Estar Animal (Subea), que desenvolve um trabalho voltado para a causa animal.

Uma iniciativa de destaque é o programa 'Todos em Ação', que leva mais de 300 serviços públicos a diferentes regiões da cidade.

Na edição realizada no Bairro Dom Antônio Barbosa, por exemplo, foram realizados mais de 18 mil atendimentos, envolvendo desde a emissão de documentos até serviços de saúde, além da participação de universidades e empresas parceiras.

Olhando para o futuro, o secretário destacou que o maior desafio será consolidar essas ações e expandir o atendimento. “Temos um trabalho desafiador pela frente, mas a meta é continuar integrando poder público, lideranças e comunidade para melhorar a qualidade de vida da população”, concluiu Darci.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também