Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Novas leis autorizam empréstimos de até R$ 156 milhões para obras e infraestrutura na Capital

Medida foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial de Campo Grande

18 dezembro 2025 - 16h37Taynara Menezes
Lei favorece emprestimos para obras de infraestrutura na CapitalLei favorece emprestimos para obras de infraestrutura na Capital   (Chico Ribeiro)
Dr Canela

Duas leis municipais foram sancionadas, nesta quinta-feira (18), autorizando a Prefeitura de Campo Grande a contratar empréstimos que somam R$ 156.099.957,27 para investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Novas medidas foram publicadas hoje no Diário Oficial da Capital.

A Lei nº 7.545 destina R$ 20 milhões para pavimentação, drenagem e requalificação de vias, além de obras e serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e assistência social.

A Lei nº 7.546 libera R$ 136.099.957,27 para o programa Avançar Cidades: Mobilidade Urbana, com ações voltadas à qualificação de vias, incluindo pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, calçadas acessíveis, sinalização e moderação do tráfego, beneficiando bairros atendidos por itinerários de ônibus.

Os recursos terão garantia da União e serão vinculados às receitas municipais, garantindo que os empréstimos sejam aplicados exclusivamente nos projetos aprovados. 

 

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula concedeu entrevista coletiva
Política
Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel evita antecipar debate eleitoral e fala em foco na gestão
Sessão ordinária na Câmara Municipal
Política
Câmara encerra ano legislativo com votação de pacote de projetos
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026
Política
ALEMS apresenta balanço das atividades legislativas de 2025
Augusto Heleno
Política
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Política
Relator muda texto do PL da Dosimetria para limitar alcance
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais
Dinheiro /
Política
Após identificar falhas, TCE cobra transparência total da "folha secreta" em Campo Grande
Neno Razuk (PL) -
Justiça
Deputado estadual Neno Razuk é condenado por crimes ligados ao jogo do bicho em MS

Mais Lidas

Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Foto: PMCG
Cidade
Inscritos da EMHA são convocados para receber energia solar pelo Credihabita