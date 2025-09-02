Menu
Novo filiado do PT, Luso Queiroz anuncia planos para disputa legislativa em 2026

"Vamos avaliar onde podemos somar mais forças", ponderou

02 setembro 2025 - 10h52Sarah Chaves
Luso Queiroz e o deputado Pedro KempLuso Queiroz e o deputado Pedro Kemp   (Reprodução)

Durante a cerimônia de posse da nova presidência do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Grosso do Sul no fim de semana, o ex-candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PSOL, Luso Queiroz, se tornou o mais novo filiado à sigla. Em conversa com a reportagem, Luso compartilhou seus planos para sua atuação política dentro do PT, destacando que sua principal prioridade será fortalecer a militância do partido.

A possibilidade está na disputa para os cargos de deputado estadual ou federal. "Vai depender da conjuntura política. Vamos avaliar onde podemos somar mais forças", explicou Luso.

Embora tenha considerado anteriormente disputar o governo estadual, Luso optou por buscar uma vaga no Legislativo, alinhando-se ao plano do PT que já tem o nome de Fábio Trad como pré-candidato ao Executivo em 2026. "A vaga na Assembleia Legislativa parece ser mais acessível, mas vamos analisar com cuidado", ponderou.

Luso também expressou entusiasmo em integrar um partido com forte militância."Sou juventude, sou renovação, tenho uma história de luta desde cedo, não temo ser apagado", afirmou mencionando a atuação ativa dos setoriais do PT em áreas como Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. "É um partido vitorioso, com boas chances de fortalecer a bancada no Estado", destacou.

Ao final, Luso afirmou que sua filiação ao PT reflete seu compromisso com a luta da esquerda pelos direitos dos trabalhadores e reiterou sua confiança na eleição de Vander Loubet ao Senado. 

