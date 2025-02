O balanço de Riedel na Assembleia

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, secretários e autoridades acompanharam nesta terça-feira (4), a Sessão Solene de Abertura da 3ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Durante a cerimônia no Palácio Guaicurus, Riedel, apresentou os projetos que devem ser tratados neste mandato, anunciou o Pacto do Pantanal e destacou equilíbrio fiscal.

“Em 2025, vamos investir R$ 3,5 bilhões para a educação, com recursos da administração pública e estadual, da bancada federal, da bancada estadual,e de parceiros de todos os poderes. Além disso, teremos mais um grande Hospital Regional entrando em funcionamento, agora lá em Dourados, fomentando a área de serviço essencial que é a saúde, vamos fazer a reforma do Regional de Campo Grande, para assim avançar no acesso às especialidades através da expansão do serviço de telemedicina e interconsultas”, pontuou.

Ao falar sobre segurança pública, o governador falou sobre ter a polícia que mais apreende drogas e que mais resolve homicídios nacionalmente. Para ele, a eficiência do serviço acontece por conta da ação compartilhada.

O MS Ativo seguirá firme em 2025, com o aporte de R$ 1,5 bilhão programados para os projetos do programa, para que assim possa contemplar as demandas de todos os 79 municípios. Em contra partida, o governo do estado irá investir R$ 1,5 bilhão nas rodovias estaduais, mais R$ 2,5 bilhões para implantação de 700 quilômetros de novas rodovias e 170 quilômetros de restauração e adequação. “Projetamos novas concessões e a rota da celulose para o dia 8 de maio, com valor estimado de 6,9 bilhões de reais a serem investidos”, afirmou Riedel.

Mirando também em investimentos aéreos, Mato Grosso do Sul irá investir R$ 250 milhões na infraestrutura do plano aeroviário, com a criação de uma nova hidrovia no Rio Paraguai.

“Com planejamento rigoroso, calibrado por indicadores, dados, controle dos gastos, sistemas de compliance em pleno funcionamento, parcerias inovadoras e foco no principal, no que é o mais importante à vida das pessoas, acredito que estamos consolidando um modelo importante para o nosso estado”, comentou o governador.

Em seu texto, Riedel ainda antecipou o anúncio do Pacto do Pantanal, que terá como intuito reunir esforços, fazer a monetização de áreas preservadas, aumentar a educação ambiental, fortalecer as comunidades tradicionais, reforçar e ampliar as brigadas de incêndio com novas bases avançadas, mantendo a comunicação integrada, fortalecendo o resgate de animais silvestres. Fora isso, a ação deve investir em mobilidade, integração e saneamento básico, entre outras coisas.

“Assim estamos nos preparando para enfrentar mais um ano difícil, segundo as previsões dos especialistas. Talvez esse seja um ‘novo normal’. São novos desafios, não apenas geradores de graves transtornos à sociedade e à economia, mas que colocam em risco, no médio prazo, a nossa própria existência e do nosso bioma”, finalizou.

