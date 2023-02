O calvário de Rafael Tavares

O deputado Rafael Tavares ( PRTB), que foi cassado pelo TRE (Tribunal Regioal Eleitoral) por não cumprir as regras de cotas, terá três dias para recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) após a publicação do acórdão da decisão que anulou toda a votação da chapa do seu partido.

No Diário da Justiça Eletrônico, desta quarta-feira (15), o desembargador Paschoal Carmello Leandro explica que a decisão foi unanime e declarou anulado todos os votos do Partido PRTB/MS, a todos os candidatos, determinando a recontagem dos quoeficientes eleitoral e partidário.

Durante o período de análise da decisão no TSE, normalmente o parlamentar segue no exercício do mandato. Um ex-juiz eleitoral revelou ao JD1, que para o recurso ser julgado deve ter pelo menos um mês de espera, ou seja, nesse período Tavares deve seguir como deputado.

O mesmo advogado vê o direito, na qual o bolsonarista pode se apegar, como "complicado" e acha que as chances da cassação ser mantida como "maiores que o da reversão". Feito o julgamento no TSE e derrotado for, restará ao parlamentar, achar alguma razão de natureza constitucional, que ampare uma última apelação ao STF, que também é complexo.

