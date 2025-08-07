"O que importa é estar junto com Bolsonaro", diz deputado sobre divisão no PL em MS

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) comentou, nesta quinta-feira (7), o embate dentro do próprio Partido Liberal (PL) em Mato Grosso do Sul, após declarações do também deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que criticou duramente a aliança do partido com o PSDB no estado.

Questionado sobre o posicionamento de Pollon, Rodolfo Nogueira afirmou que está ao lado de Bolsonaro. “Isso são normas do partido lá de Brasília, a gente tem que esperar o que vem. O que importa é estar junto com o presidente Bolsonaro”, declarou, minimizando a crise interna.

Durante o ato político "Reaja Brasil", realizado no último domingo, Pollon utilizou o caminhão de som do evento para fazer críticas à aproximação do PL com lideranças tucanas, como o ex-governador Reinaldo Azambuja. O parlamentar chegou a usar a palavra “canalhas”, nas duras críticas.

