Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

"O que importa é estar junto com Bolsonaro", diz deputado sobre divisão no PL em MS

Após críticas de Pollon, Rodolfo Nogueira diz que aliança com PSDB segue diretrizes da executiva do PL

07 agosto 2025 - 15h11Vinícius Santos
Deputado federal Rodolfo NogueiraDeputado federal Rodolfo Nogueira   (Sarah Chaves/JD1)

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) comentou, nesta quinta-feira (7), o embate dentro do próprio Partido Liberal (PL) em Mato Grosso do Sul, após declarações do também deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que criticou duramente a aliança do partido com o PSDB no estado.

Questionado sobre o posicionamento de Pollon, Rodolfo Nogueira afirmou que está ao lado de Bolsonaro. “Isso são normas do partido lá de Brasília, a gente tem que esperar o que vem. O que importa é estar junto com o presidente Bolsonaro”, declarou, minimizando a crise interna.

Durante o ato político "Reaja Brasil", realizado no último domingo, Pollon utilizou o caminhão de som do evento para fazer críticas à aproximação do PL com lideranças tucanas, como o ex-governador Reinaldo Azambuja. O parlamentar chegou a usar a palavra “canalhas”, nas duras críticas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira
Política
Deputados criticam ocupação no Congresso: "Hoje é contra Moraes, amanhã vai ser quem?"
Presidente Gerson Claro recebeu presente de boas-vindas do governador de Marahastra
Política
Gerson Claro destaca vantagens comerciais da Rota Bioceânica em missão na Ásia
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"
Rofoldo Nogueira, Camila Jara e Nikolas Ferreira -
Política
Rodolfo Nogueira diz que Camila Jara deu murro em Nikolas Ferreira
Câmara vota projetos de conscientização pela saúde e contra o cigarro eletrônico
Política
Câmara vota projetos de conscientização pela saúde e contra o cigarro eletrônico
JD1TV: Flagrada em empurra-empurra com Nikolas Ferreira, Camila Jara nega agressão
Política
JD1TV: Flagrada em empurra-empurra com Nikolas Ferreira, Camila Jara nega agressão
Foto: MS Gás
Política
Governo propõe ampliação do limite de crédito da MSGÁS para R$ 350 milhões
Hugo Motta e Davi Alcolumbre
Política
Presidentes da Câmara e do Senado repudiam ocupações e reforçam respeito às instituições
Pedido de impeachment contra Moraes está a uma assinatura de ser protocolado
Política
Pedido de impeachment contra Moraes está a uma assinatura de ser protocolado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS